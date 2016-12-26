Форвард "Шахтера" Селезнев стал игроком "Карабюкспора"
11:13, 26 декабря 2016Футбол
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Опытный украинский футболист продолжит карьеру в Турции.
Евгений Селезнев покинул "Шахтер" / ФК "Шахтер"
Форвард "Шахтера" Евгений Селезнев усилил состав турецкого "Карабюкспора". Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Ранее украинские СМИ сообщали, что срок контракта Селезнева с "Карабюкспором" может составить 2,5 года.
Напомним, Селезнев стал игроком "Шахтера" в мае 2016 года, когда вернулся в Украину из российской "Кубани". С июля по декабрь футболист провел за донецкую команду пять матчей, забив один гол.
Он проиграл конкуренцию за место в основном составе аргентинцу Факундо Феррейре, Эдуардо и Андрею Борячуку.
Ранее "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с хорватом бразильского происхождения Эдуардо.
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