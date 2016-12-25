Луис Энрике: "Либо буду тренировать "Барселону", либо никого"

Главный тренер испанской "Барселоны" Луис Энрике не собирается возглавлять другие команды после своего периода в каталонском клубе. Слова специалиста приводит Goal.com.

"Вне всякого сомнения, я работаю с лучшей командой мира, в лучшем клубе, с лучшими игроками. Это мой дом, моя семья", - заявил Энрике.

"Я знаю, что я либо буду тренировать Барселону, либо никого. У меня есть время и поддержка клуба", - добавил он.

Отмечается, что у Энрике ближайшим летом завершается контракт с клубом и стороны пока не вели переговоры о продлении соглашения.

Напомним, Луис Энрике возглавил "Барселону" летом 2014 года. За два сезона он выиграл с каталонцами два чемпионата Испании, два кубка Испании и одну Лигу чемпионов.

В 2011-2014 годах он возглавлял испанскую "Сельту" и итальянскую "Рому".