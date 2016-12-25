Защитник "Динамо" Хачериди опроверг интерес к нему со стороны "Зенита"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не подтвердил информацию о том, что ему поступило предложение о переходе в санкт-петербургский "Зенит". Об этом футболист сообщил в комментарии Sport Arena.

"Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или всё на уровне только слухов", - сказал защитник.

Хачериди подтвердил, что его контракт с "Динамо" истекает летом 2018 года. При этом, он еще не знает, где продолджит свою карьеру после этого срока.

"Сейчас сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, с Динамо у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение", - добавил Хачериди.

Напомним, Евгений Хачериди выступает в основном составе "Динамо" с 2009 года. Он провел за киевлян 206 матчей и забил 6 голов.