Турецкий "Фенербахче" предложит "Шахтеру" за Тайсона 7 миллионов евро
23:59, 24 декабря 2016Футбол
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Клуб из Стамбула хочет заполучить бразильца уже в январе.
Тайсон может зимой перейти в "Фенербахче" / static.gazeta.ru
В январе «Бешикташ» готов предложить дончанам за бразильского футболиста Тайсона семь миллионов евро, сообщает Goal.
Читайте такжеПолузащитник "Шахтера" сыграл в матче памяти футболистов "Шапекоэнсе"При этом «Фенербахче» вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с «Шахтёром», и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.
Ранее Тайсон заявил о своем желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.
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