Турецкий "Фенербахче" предложит "Шахтеру" за Тайсона 7 миллионов евро

В январе «Бешикташ» готов предложить дончанам за бразильского футболиста Тайсона семь миллионов евро, сообщает Goal.

Читайте такжеПолузащитник "Шахтера" сыграл в матче памяти футболистов "Шапекоэнсе"При этом «Фенербахче» вряд ли будет предлагать больше этой суммы, так как в конце 2017 года у Тайсона заканчивается контракт с «Шахтёром», и уже ближайшим летом он сможет вести переговоры с другими командами.

Ранее Тайсон заявил о своем желании вернуться в Бразилию в «Интернасьонал». В текущем сезоне хавбек забил три гола в 12 матчах за «Шахтёр» в чемпионате Украины.