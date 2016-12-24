Вратарь Александр Рыбка покинул киевское "Динамо"

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Динаком Киев".

"Подошел к завершению контракт с киевским "Динамо" голкипера Александра Рыбки. Игрок получил статус свободного агента", - говорится в сообщении.

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Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил Рыбку за годы, проведенные в составе "Динамо".

"Ты всегда сочетал в себе лучшие качества вратаря – уверенность, надежность, спокойствие и равновесие. Не один раз ты спасал ворота нашей команды в решающие моменты, на радость тысячам болельщиков. Двери "Динамо" всегда были для тебя открыты, клуб охотно помог и поддержал тебя в самый сложный период твоей карьеры, за что ты отблагодарил самоотверженным трудом на тренировках и готовностью в любой момент выйти на поле и помочь команде", - цитирует Суркиса сайт клуба.

Ранее о решении завершить футбольную карьеру объявил выдающийся вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

Позже, полузащитник динамовцев Олег Гусев подтвердил информацию о завершении своего сотрудничества с киевским "Динамо", однако пообещал продолжить играть в другом клубе.