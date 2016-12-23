Главный тренер сборной Украины Шевченко отказался проводить зимний сбор - СМИ
Следующий отборочный матч чемпионата мира-2018 сборная Украины сыграет 24 марта на выезде против Хорватии.
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что главный тренер сборной Украины отказался от идеи проведения зимнего сбора, сообщает SportArena.
Ранее Шевченко заявлял, что думает о том, чтобы провести тренировочной сбор сборной Украины зимой, но для этого нужна договоренность с главными тренерами команд.
«Мы хорошо пообщались с Андреем Николаевичем, и он сам же отказался от своего предложения по сбору в этом году», — сказал Вернидуб.
«В дальнейшем же все тренера клубов должны помогать Шевченко. Можно составить календарь так, чтобы найти неделю, во время которой свой сбор может провести и национальная команда».
Следующий отборочный матч чемпионата мира-2018 сборная Украины сыграет 24 марта на выезде против Хорватии.
Как сообщал УНИАН, после четырех туров отбора на ЧМ в активе команды восемь очков и она идет на втором месте в группе I, отставая от лидирующей Хорватии на два очка.