Главный тренер сборной Украины Шевченко отказался проводить зимний сбор - СМИ

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что главный тренер сборной Украины отказался от идеи проведения зимнего сбора, сообщает SportArena.

Ранее Шевченко заявлял, что думает о том, чтобы провести тренировочной сбор сборной Украины зимой, но для этого нужна договоренность с главными тренерами команд.

«Мы хорошо пообщались с Андреем Николаевичем, и он сам же отказался от своего предложения по сбору в этом году», — сказал Вернидуб.

«В дальнейшем же все тренера клубов должны помогать Шевченко. Можно составить календарь так, чтобы найти неделю, во время которой свой сбор может провести и национальная команда».

Следующий отборочный матч чемпионата мира-2018 сборная Украины сыграет 24 марта на выезде против Хорватии.

Как сообщал УНИАН, после четырех туров отбора на ЧМ в активе команды восемь очков и она идет на втором месте в группе I, отставая от лидирующей Хорватии на два очка.