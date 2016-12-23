Официально: Эдуардо покинул донецкий "Шахтер"

15:24, 23 декабря 2016
Футбол
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Игрок выступал в составе горняков с 2010-го года

Эдуардо хочет получать миллион евро за сезон / Шахта.org

2017 год «горняки» начнут без хорватского нападающего бразильского происхождения Эдуардо да Силва, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

"ФК «Шахтер» благодарит Эдуардо за годы, проведенные в команде, за огромный вклад в достижения клуба, желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед", - говорится в сообщении.

Эдуардо перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала» в июле 2010-го. В дебютном сезоне Дуду стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов, его голы помогли «оранжево-черным» обыграть «Арсенал» и «Рому» и выйти в четвертьфинал турнира. Точный удар хорвата принес дончанам победу в финале Кубка Украины – 2011. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» девять трофеев. 

В сезоне – 2014/15 нападающий выступал за бразильский клуб «Фламенго».

Читайте такжеФорвард "Шахтера" Эдуардо не договорился с "Динамо" по контрактуВ 2015 году Эдуардо вернулся в «Шахтер» и провел свой самый сильный сезон за «оранжево-черных». На его счету важнейшие голы в плей-офф Лиги Европы, Премьер-лиге и Кубке Украины (18 мячей во всех турнирах). В итоговом голосовании болельщики назвали Эдуардо лучшим игроком сезона – 2015/16.

В общей сложности хорватский форвард провел за «горняков» 173 матча и забил 57 мячей. Он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.  

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об уходе из команды Евгения Селезнева. ФК "Шахтер" до сих пор официально не подтвердил эту информацию.

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