"Челси" договорился о продаже своего полузащитника в Китай за 60 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" подтвердил переход своего бразильского полузащитника Оскара в китайский "Шанхай СИПГ". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Переход состоится сразу после открытия трансферного окна 1 января 2017 года. Как ранее сообщал The Telegraph, в результате сделки "Челси" должен получить 60 миллионов фунтов.

25-летний Оскар перешел в "Челси" из бразильского "Интернасьоналя" летом 2012 года за 32 миллиона евро. За время, проведенное в лондонской команде, он сыграл в 122 матчах Премьер-лиги, отметившись 21 голом.

После прихода Антонио Конте на пост главного тренера "Челси", бразилец утратил место в основном составе, из-за чего выходил на поле лишь в девяти матчах чемпионата Англии.

Как сообщалось ранее, зимой "Челси" также готов расстаться со своим нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелем, который играл за лондонскую команду с 2004 года.