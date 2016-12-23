Итальянская Серия А: "Наполи" и "Фиорентина" забили шесть голов, "Рома" победила "Кьево" (результаты матчей)

"Наполи" смог вырвать ничью в центральном матче 18-го тура итальянской футбольной Серии А против "Фиорентины". Игра завершилась со счетом 3:3.

В составе "Фиорентины" два гола забил полузащитник Федерико Бернардески, а форвард Мауро Сарате своим точным ударом на 82-й минуте мог принести "Фиорентине" победу.

Однако "Наполи" спас для себя ничью на пятой добавленной минуте второго тайма, когда пенальти реализовал Маноло Габбьядини. Перед этим за неаполитанцев забивали Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс.

В другом матче дня "Рома" победила веронский "Кьево" со счетом 3:1, благодаря чему сократила отставание от первого места, на котором находится "Ювентус", до четырех очков.

Поединки 18-го тура с участием "Ювентуса" и "Милана" перенесены, поскольку завтра эти команды сыграют между собой в Суперкубке Италии.

Также напомним, что вчера миланский "Интер" победил римский "Лацио" со счетом 3:0.

Результаты тура с участием лидеров:

Интер - Лацио - 3:0 (0:0)

Голы: Банега (54). Икарди (56, 65).

Рома - Кьево - 3:1 (1:1)

Голы: Эль Шаарави (45+1), Джеко (52), Перотти (90+2) - Де Гузман (37).

Фиорентина - Наполи - 3:3 (0:1)

Голы: Бернандески (52, 69, 82) - Инсинье (25), Мертенс (68), Габбьядини (90+5, с пенальти).

Положение лидеров:

1. Ювентус - 42 (после 17 матчей);

2. Рома - 38 (18);

3. Наполи - 35 (18);

4. Лацио - 34 (18);

5. Милан - 33 (17);

6. Аталанта - 32 (18);

7. Интер - 30 (18);

8. Торино - 28 (18).