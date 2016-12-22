Экс-тренер "Днепра" Рамос подал в отставку с поста наставника испанской "Малаги"

Главный тренер Малаги Хуанде Рамос подал в отставку со своей должности, сообщает SportArena.

Малага под руководством Рамоса попала в затяжной кризис в этом месяце, не сумев добыть ни одной победы в последних пяти матчах чемпионата и Кубка Испании.

Как написал в своем твиттере президент Анчоусов Абдулла Аль-Тани, под давлением последних неудач тренер принял решение покинуть клуб. «Спасибо, сеньор Рамос! Я уважаю вашу откровенность и ваше решение. Желаю успехов в будущем», — написал функционер.

Между тем, на официальном сайте и страничках Малаги в соцсетях пока никакой информации об уходе специалиста нет.

Читайте такжеВратарь сборной Украины во втором матче подряд пропустил 4 голаНапомним, 61-летний Хуанде Рамос возглавил Малагу в прошлом мае, заменив на этом посту Хави Грасию. Под его руководством Анчоусы набрали 21 очков в 16 турах текущего сезона Примеры, что позволяет им занимать 11-е место в таблице. Также клуб уже вылетел из Копа дель Рей, в двух матчах проиграв клубу Сегунды Кордове (0:2, 3:4).

До Малаги Хуанде Рамос с переменным успехом тренировал Реал, Тоттенхэм, Эспаньол, Бетис, Райо Вальекано, Леванте, московский ЦСКА и Днепр.

Напомним, за Малагу на правах аренды до конца текущего сезона выступает украинский вратарь Денис Бойко.