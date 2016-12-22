"Шахтер" попал в число лучших команд национальных чемпионатов по версии УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций подвел итоги первой половины сезона.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил команды, которые в первой половине сезона 2016/17 ярче всех себя проявили в национальных чемпионатах, сообщает УЕФА.
Команды выбирались по таким критериям как: кто лучше других прошел первую половину дистанции, кто больше всех забивает, кто специализируется на ничьих.
"Шахтер" победил в номинациях "Лучшее начало сезона" и "Лучшие результаты в гостевых матчах" (очки в среднем за игру).
В целом, таблицы от УЕФА выглядят так:
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
2,78 "Шахтер"
2,53 "Бенфика"
2,53 "Челси"
2,47 "Ювентус"
2,47 "Реал"
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
3,00 "Ювентус"
3,00 "Рома"
2,78 "Шахтер" Донецк
2,75 "Порту"
2,71 "РБ Лейпциг"
2,71 "Бенфика"
2,71 "Брага"
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
2,78 "Шахтер" Донецк
2,44 "Челси"
2,43 "Реал"
2,43 "Истанбул Башакшехир"
2,38 "Барселона"
2,38 "Бенфика"
Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)
2,95 "Монако"
2,67 "Реал"
2,56 "Барселона"
2,41 "Ливерпуль"
2,38 "Бавария"
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
0,47 "Порту"
0,53 "Бенфика"
0,56 "Бавария"
0,61 "Шахтер" Донецк
0,65 "Челси"
0,65 ЦСКА Москва