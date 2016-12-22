Футболистов бразильского "Шапекоэнсе" посмертно наградили Кубком Южной Америки

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе", игроки которого попали в авиакастрофу, получил трофей Копа Судамерикана-2016 - второго по престижности турнира Южной Америки. Об этом сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола - ред.).

Вручение состоялось во время жеребьевки Кубка Либертадорес-2017, куда квалифицировался "Шапекоэнсе" благодаря успеху в нынешнем году. Клуб также получит призовые в размере двух миллионов долларов.

Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапакоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета, в том числе три футболиста выжили.

После трагедии КОНМЕБОЛ присудил "Шапекоэнсе" победу в Копа Судамерикана-2016. На финальный матч именно этого турнира летела бразильская команда, перед тем как попасть в авиакатастрофу. Второй участник финала - колумбийский клуб "Атлетико Насьональ" - стал инициатором такого решения.