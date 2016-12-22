Экс-футболист "Динамо" Теодорчик может продолжить карьеру в Англии

Польский форвард Лукаш Теодорчик, который принадлежит киевскому "Динамо", не останется в бельгийском "Андерлехте", где играет на правах аренды. Об этом сообщает "Футбол 24", ссылаясь на слова агента футболиста в интервью Het Nieuwsblad.

В услугах Теодорчика, который с начала сезона забил за "Андерлехт" уже 21 гол, заинтересован "Вест Бромвич Альбион", который готов заплатить за игрока 14 миллионов евро. При этом, "Динамо" может достаться лишь меньшая часть от возможной выручки, ведь у "Андерлехта" есть право приобрести игрока у киевского клуба за 5 миллионов евро. Таким образом, по итогам двух сделок бельгийцы смогут заработать на трансфере 9 миллионов евро.

Вместе с тем, агент игрока считает, что зимой переход Теодорчика из "Андерлехта" маловероятен, однако летом 2017 года бельгийцы не смогут удержать польского форварда в своей команде из-за большого спроса и воспользуются возможностью заработать на нем.

Напомним, в сезоне 2015/16 Теодорчик провел за "Динамо" 11 матчей в чемпионате Украины и забил пять голов. После этого он проиграл конкуренцию за место в основном составе команды и был отдан в аренду в "Андерлехт".