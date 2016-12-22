Один из ведущих игроков "Шахтера" Тайсон хочет уйти в аренду в "Интернасьонал"

Тайсон заявил, что готов продлить контракт с "Шахтером", если донецкий клуб позволит вернуться ему на правах аренды в "Интернасьонал", сообщает Sportarena.

Накануне Тайсон прибыл в Порту-Алегри для участия в благотворительном матче, который организовывает полузащитник "Интернасьонала" Андрес Д’Алессандро. Помимо участия в мероприятии, вингер вместе со своим агентом также обсудил возможность перехода.

Полузащитник донетчан отметил, что хотел бы вернуться в Колорадос, несмотря на то, что Интернасьонал по результатам этого сезона вылетел в Серию Б, заняв 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Тем не менее решение о переходе зависит в первую очередь от руководства Горняков. Срок действия контракта с Тайсоном рассчитан до конца следующего года.

Читайте такжеБразильский легионер "Шахтера" Тайсон попал в Команду недели Лиги Европы УЕФА«Мой договор с Шахтером истекает через год. Если они не согласятся продлить со мной контракт сейчас, то летом я смогу подписать предварительное соглашение. Как бы там ни было, я хотел бы вернуться в Интернасьонал. Если же они не захотят продлевать договор, то в таком случае смогу уйти в статусе свободного агента, — цитирует слова Тайсона Globo Esporte. Я уже семь лет играю в Украине. Если я и вернусь в Бразилию, то только в Интер. Сейчас же мне тяжело сказать что-либо по этому поводу. Не могу сказать, близок или далек от перехода в Колорадос. Расцениваю шансы 50 на 50».

Агент игрока Алсионе Дорнеллес также встретился с руководством Интернасьонала и подтвердил, что его клиент заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру здесь в следующем году, сообщает Esportes Terra. Он отметил, что встретится с должностными лицами Шахтера 3 января и обсудит возможность аренды игрока. Перед этим агент бразильца трижды встречалася с руководством Шахтера и в одном из интервью сказал, что переговоры по поводу продления контракта идут тяжело и на тот момент никакого согласися между сторонами достигнуто не было.

В то же время, вице-президент бразильского клуба Роберто Мело добавил, что для того, чтобы сделка состоялась, необходимо, дабы Тайсон продлил контракт с "горняками". Это важно, поскольку соглашение хавбека с донетчанами истекает зимой следующего года, и помимо Интернасьонала, существует интерес со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что вингером Шахтера интересуются также немецкие, китайские и российские команды.

Тайсон в свое время выступал за Колорадос в период с 2008 по 2010 год, где провел 130 матчей и отметился 35 голами, а также стал обладателем Кубка Либертадорес-2010. После этого бразилец перешел в Металлист, за который выступал с 2010 по 2013 год, где стал одним из ключевых игроков команды. В Шахтере вингер оказался в начале 2013 года. За него руководством донецкого клуба было уплачено харьковчанам 15,2 млн. евро.

В текущем сезоне Тайсон выходил на поле в 24 матчах, в которых отметился 7 голами.