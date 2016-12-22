Селезнев подпишет контракт с турецким "Карабюкспором" на 2,5 года - СМИ

Игрок "Шахтера" Евгений Селезнев определился со своим будущим и продолжит карьеру в Турции, сообщает Sport.ua.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" отправился на матч с "Гентом" без Коваленко и СелезневаФорвард достиг договоренности о переходе в «Карабюкспор». По информации издания Селезнев подпишет контракт на два с половиной года.

Соглашение вступит в силу с 1-го января 2017-го года.

Накануне СМИ сообщили о том, что Селезнев и ФК "Шахтер" разорвали контракт по согласию сторон, Эту информацию сообщил агент игрока Вадим Шаблий. Футбольный клуб "Шахтер" информацию до сих пор не подтвердил.