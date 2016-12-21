Вратарь "Динамо" Коваль не собирается переходить в другую команду

Украинский вратарь Максим Коваль не собирается покидать киевское "Динамо" нынешней зимой. Об этом в комментарии Footboom сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"Максим Коваль останется в киевском "Динамо" и будет доказывать свою конкурентоспособность. У него есть контракт, который действует еще полгода, поэтому все в его руках", - сказал Шаблий.

Напомним, 24-летний Максим Коваль перешел в "Динамо" из запорожского "Металлурга" в 2010 году. Некоторое время он был основным вратарем "Динамо", когда были травмированы его конкуренты во главе с Александром Шовковским. Однако позже Коваль проиграл конкуренцию и два раза сдавался в аренду - сначала в ужгородскую "Говерлу", а потом в датский "Оденсе".

В первой половине нынешнего сезона Коваль считался третьим вратарем "Динамо" после Артура Рудько и Александра Шовковского. Шовковский в декабре нынешнего года завершил карьеру футболиста.