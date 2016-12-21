Цыганков и Беседин признаны лучшими молодыми футболистами Украины в ноябре

Следом за Романом Яремчуком, который прервал гегемонию Виктора Коваленко в октябре, лучшим молодым футболистом Украины (U-21) в ноябре стал форвард Динамо Артем Беседин, который в последний месяц осени дебютировал в национальной команде Украины, сообщает "Золотой Талант".

Концовка 2016 года — пока что самый яркий период взрослой карьеры 20-летнего нападающего: начиная с 29 октября, он стал регулярно играть за первую команду киевлян и забил четыре гола — Карпатам, Днепру, Бешикташу и Шахтеру.

Беседина в своих анкетах упомянули 98 респондентов из 140, в число которых традиционно вошли тренеры, эксперты, журналисты и болельщики. Под первым номером он фигурировал 41 раз — столько же, сколько и Виктор Коваленко из Шахтера, который в октябре был третьим, в ноябре стал вторым, а до этого выиграл пять кряду месячных опросов премии Золотой Талант. Полузащитник горняков проиграл форварду Динамо совсем немного — 28 очков.

Третья строчка досталась Александру Зинченко, который завоевал место в стартовом составе ПСВ, а топ-пятерку дополнили триумфально вернувшийся из лазарета Валерий Лучкевич (Днепр) и обладатель второго места в октябрьском опросе Эдуард Соболь (Заря).

Среди футболистов 1997 года рождения и моложе (U-19) — победителем стал его одноклубник Виктор Цыганков, который оформил третью победу кряду.

Этот успех получился самым тяжелым для 19-летнего воспитанника винницкого футбола. В сентябре он выиграл с показателем 337 баллов, в октябре — 319, а сейчас набрал 264, совсем чуть-чуть опередив 17-летнего вратаря Днепра Андрея Лунина (237). Цыганкова в свои анкеты включили 115 из 140 респондентов, Лунина — 100, но по количеству первых мест в тройках динамовец выиграл с микроскопическим перевесом — 55:54.