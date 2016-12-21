Переход Срны из "Шахтера" в "Барселону" под угрозой по финансовым причинам - СМИ

"Барселона" не может себе позволить приобрести капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срну из-за отсутствия достаточного количества денег на зарплату футболисту. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на El Mundo Deportivo.

Совершить сделку каталонский клуб сможет только в случае, если продаст или отдаст в аренду правого защитника Алейша Видаля, на которого не рассчитывает главный тренер команды Луис Энрике. При этом, сам Видаль ранее заявлял, что не намерен покидать "Барселону".

Напомним, переговоры между Срной и "Барселоной" ведутся уже несколько недель. Ранее стороны согласовали срок контракта футболиста, который может составить полтора года.

Кроме того, ранее стало известно об интересе к Срне со стороны английского "Манчестер Сити". Якобы в услугах хорватского защитника заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.