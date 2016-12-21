Власти Боливии назвали причину падения самолета с бразильской футбольной командой

Об этом заявил министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос, передает РБК со ссылкой на CNN.

Ответственность за произошедшее, по словам Клароса, также понесет боливийская авиакомпания LaMia.

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«Проведя исследования, мы пришли к выводу, что ответственность за аварию понесут пилот самолета и авиакомпания LaMia», — приводит слова министра телеканал.

Кроме того, Кларос заявил, что после крушения самолета были приняты меры в отношении госслужащих, которые «уклонялись от своих обязанностей». По его словам, юридические санкции также коснутся авиакомпании.

Напомним, 29 ноября пассажирский самолет BAE Avro RJ85 разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Сан-Паулу. Футбольная команда «Шапекоэнсе» летела на один из двух финальных мачтей Кубка Южной Америки.

В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.