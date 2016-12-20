Гусев попрощался с "Динамо": Благодарен команде и болельщикам за все эти годы

Полузащитник Олег Гусев, проведя более 13 лет в «Динамо», получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Прощаясь с клубом и болельщиками, игрок отметил: "Как и многие мальчишки, я болел за киевское «Динамо» с самого детства, и был горд и счастлив на протяжении многих лет защищать честь самого титулованного клуба Украины – как на внутренней арене, так и в европейских турнирах. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить поклонникам команды, которые все это время болели за команду и за меня лично, – я всегда чувствовал вашу поддержку", - отметил игрок.

Читайте такжеУ Гусева есть предложения продолжить футбольную карьеру в Турции и США - агент"Не могу не сказать отдельно про базу в Конча-Заспе. Заезды перед матчами, каждодневные тренировки, восстановительные мероприятия – на тренировочной базе я проводил очень много времени. Хотелось бы поблагодарить всех работников базы, которые создавали и создают для нас прекрасные условия, и выразить слова признательности всем службам и персоналу, причастным к команде. Я всегда чувствовал поддержку и готовность помочь в разрешении любого вопроса, что позволяло не распыляться на мелочи и думать исключительно о футболе.", - продолжил Гусев.

"Хотелось бы пожелать «Динамо» успехов в дальнейшем. Как говорится, без поражений не бывает побед – так вот, пусть у команды этих самых поражений будет как можно меньше", - подытожил футболист.

Как сообщал УНИАН, Гусев покинул киевское "Динамо" 17 декабря. На данный момент к игроку проявляют интерес ряд зарубежных клубов.