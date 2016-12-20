"Шахтер" намерен сыграть матч Лиги Европы с "Сельтой" в Харькове

Донецкий "Шахтер" намерен провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" на харьковском СК "Металлист". Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на директора "Шахтера" по маркетингу и коммуникациям Юрия Свиридова.

Ранее Харьков получил от УЕФА разрешение на проведение международных матчей. Однако в ближайшее время представители организации должны осуществить еще один инспекционный визит на СК "Металлист", после чего "Шахтер" будет принимать окончательное решение о месте проведения матча против "Сельты".

"В ближайшие дни состоится Site Visit УЕФА на ОСК "Металлист" в Харькове. Если по его итогам будут получены положительные рекомендации, то матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Сельта" пройдет в Харькове", - сказал Свиридов.

Напомним, ранее "Шахтер" проводил все свои домашние матчи еврокубков во Львове. В 1/16 финала Лиги Европы донецкая команда встретится с "Сельтой" из Виго. Первый матч пройдет в Испании 16 февраля, ответный 23 февраля в Украине.