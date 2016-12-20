Аргентинец Тевес обгонит Роналду и Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Аргентинский форвард "Бока Жуниорс" Карлос Тевес переходит в китайский "Шанхай Шеньхуа" и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, зарплата 32-летнего Тевеса в новом клубе составит 615 тысяч английских фунтов (763,5 тысячи долларов) в неделю.

Ранее высокооплачиваемым футболистом мира считался аргентинский нападающий китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэль Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю.

При этом, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает 427 тысяч евро (460 тысяч долларов) в неделю, а форвард "Барселоны" Лионель Месси - 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю.

Напомним, Карлос Тевес ранее несколько лет выступал за европейские клубы - английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также туринский "Ювентус". Кроме того, форвард с 2004 года выступает за сборную Аргентины.