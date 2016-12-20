Спортивный арбитражный суд разрешил "Реалу" выйти на трансферный рынок уже летом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) частично удовлетворил апелляцию мадридского "Реала" на решение о запрете выходить на трансферный рынок, позволив "Королевскому клубу" совершать сделки уже в следующее окно - летнее межсезонье, сообщает официальный сайт CAS.

Мадридский клуб просил разрешить совершать трансферные сделки уже в зимнее межсезонье, однако в CAS решили, что "Реал" сможет выйти на рынок только летом.

Читайте такжеХет-трик Роналду принес "Реалу" победу в Клубном чемпионате мираРанее "Реал" был наказан за нарушение правил ФИФА международной регистрации и трансферов игроков в возрасте до 18 лет. Решение было принято в конце января 2016 года и предполагало запрет на выход на рынок в течение двух трансферных окон. Вместте с тем, в летнее трансферное окно 2016 года наказание не действовало так как клуб подал апелляцию. Согласно регламенту, решение вступает в силу лишь после рассмотрения всех апелляций.

Вместе с "Реалом" был наказан за аналогичное нарушение и другой клуб из Мадрида - "Атлетико". Решение по нему пока не принято.