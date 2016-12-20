"Шахтер" планирует расстаться с Шевчуком и Кобиным - СМИ

Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье расстанется с двумя исполнителями, сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

«Шахтер» покинут 37-летний Вячеслав Шевчук и 31-летний Василий Кобин.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" разорвал контракт с форвардом Селезневым - СМИПо словам источника нынешний тренер горняков португальский специалист Паулу Фонсека не видит в составе опытных защитников.

У обоих игроков зимой заканчиваются контракты и клуб принял решение их не продлевать.

Шевчук выступал за «Шахтер» с 2005-го года, Кобин – с 2009-го.