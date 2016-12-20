"Шахтер" планирует расстаться с Шевчуком и Кобиным - СМИ
14:33, 20 декабря 2016Футбол
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Контракты игроков завершаются в нынешнее зимнее межсезонье.
Шевчук и Кобин могут покинуть донецкую команду уже в нынешнее межсезонье / ua-football.com
Донецкий "Шахтер" в зимнее межсезонье расстанется с двумя исполнителями, сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.
«Шахтер» покинут 37-летний Вячеслав Шевчук и 31-летний Василий Кобин.
Читайте такжеДонецкий "Шахтер" разорвал контракт с форвардом Селезневым - СМИПо словам источника нынешний тренер горняков португальский специалист Паулу Фонсека не видит в составе опытных защитников.
У обоих игроков зимой заканчиваются контракты и клуб принял решение их не продлевать.
Шевчук выступал за «Шахтер» с 2005-го года, Кобин – с 2009-го.
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