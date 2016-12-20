Донецкий "Шахтер" разорвал контракт с форвардом Селезневым - СМИ

Донецкий "Шахтер" договорился о досрочном расторжении контракта со своим 31-летним нападающим Евгением Селезневым, сообщает "Динамомания".

Селезнев третий раз стал игроком "Шахтера" в мае 2016 года, когда вернулся в Украину из российской "Кубани". С июля по декабрь футболист провел за донецкую команду пять матчей, забив один гол. Он проиграл конкуренцию за место в основном составе аргентинцу Факундо Феррейре и украинцу Андрею Борячуку.

Селезнев занимает третье место среди лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины - на его счету 111 мячей в 230-ти матчах. Впереди него только экс-игроки "Динамо" Сергей Ребров и Максим Шацких.

Также Селезнев провел 52 матча и забил 11 голов в составе сборной Украины. Он принимал участие на чемпионатах Европы 2012-го и 2016-го годов.