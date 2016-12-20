Защитник киевского "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Греции

Защитник киевского "Динамо" Евгений Селин сегодня должен официально стать игроком греческого "Астероса", сообщает gazzetta.gr.

Футболист ранее приехал в Грецию и уже провел первую тренировку со своей новой командой. Вероятно, Селин перейдет в "Астерос" на правах аренды, поскольку его контракт с "Динамо" истекает в январе 2018 года.

Напомним, Селин перешел в "Динамо" в 2011 году из полтавской "Ворсклы", но по разным причинам не смог закрепиться в основном составе команды. После того, как главным тренером киевлян стал Сергей Ребров, Селина два раза сдавали в аренду - сначала в харьковский "Металлист" в первой половине 2015 года, а затем в греческий "Платаниас" на сезон 2015/16.

Летом 2016 года Селин отказался уходить из "Динамо" на правах аренды, рассчитывая вновь побороться за место в основе киевской команды. Однако в первой половине сезона 2016/17 защитник ни разу не появился на поле в составе "бело-синих".