АПЛ. "Ливерпуль" вырвал победу у "Эвертона" в городском дерби

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в гостевом матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит на третьей добавленной минуте игры, когда полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане удачно сыграл на добивании после того, как его партнер Даниэль Старридж попал в штангу.

Победа позволила "Ливерпулю" вернуться на второе место в турнирной таблице, "Эвертон" остался на девятой позиции.

Положение лидеров:

1. Челси - 43;

2. Ливерпуль - 37;

3. Манчестер Сити - 36;

4. Арсенал - 34;

5. Тоттенхэм - 33;

6. МЮ - 30.

Напомним, предыдущие матчи 17-го тура состоялись в минувшие выходные.