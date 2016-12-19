АПЛ. "Ливерпуль" вырвал победу у "Эвертона" в городском дерби
23:59, 19 декабря 2016Футбол
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В последнем матче 17-го тура тура чемпионата Англии победу "Красным" принес гол Садио Мане в дополнительное время.
Садио Мане забивает гол "Эвертону" / Reuters
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" в гостевом матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит на третьей добавленной минуте игры, когда полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане удачно сыграл на добивании после того, как его партнер Даниэль Старридж попал в штангу.
Победа позволила "Ливерпулю" вернуться на второе место в турнирной таблице, "Эвертон" остался на девятой позиции.
Положение лидеров:
1. Челси - 43;
2. Ливерпуль - 37;
3. Манчестер Сити - 36;
4. Арсенал - 34;
5. Тоттенхэм - 33;
6. МЮ - 30.
Напомним, предыдущие матчи 17-го тура состоялись в минувшие выходные.
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