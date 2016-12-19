Шовковским интересовались в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенале"- агент

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский имел в конце 90-х годов несколько предложений от европейских клубов. Об этом в интервью "Плюс Спорт" рассказал агент голкипера Шандор Варга.

По словам Варги, после сезона 1997/98, когда "Динамо" дважды разгромило "Барселону", у Шовковского были предложения из Турции и Бельгии. "Ну это не то, чего заслуживал Александр. Ни я не хотел его туда продавать, ни Александр сам не хотел туда идти", - сказал Варга.

Кроме того, украинцем интересовались в "Манчестер Юнайтед" и лондонском "Арсенале", но до конкретного предложения игроку дело не дошло.

"Я встречался с тогдашним коучем "МЮ" Алексом Фергюсоном, и он очень высоко оценивал талант Шовковского. Говорил, что не против видеть его своей команде, следит за ним, но у "МЮ" в то время был вратарь, а голкиперов всегда трудно продавать. Также заинтересованность к Александру проявлял лондонский "Арсенал", но до конкретного предложения там дело тоже не дошло", - сказал агент.

Напомним, на прошлой неделе Александр Шовковский завершил футбольную карьеру.