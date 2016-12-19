Московский "Спартак" намерен приобрести экс-форварда "Шахтера"

Московский "Спартак" в январе может усилиться бразильским экс-форвардом донецкого "Шахтера", а ныне футболистом "Милана" Луисом Адриано, сообщает Calciomercato.com.

Российский клуб готов заплатить за бразильца 7 миллионов евро. Руководство "Милана" готово отпустить игрока за эту сумму денег.

Напомним, Луис Адриано перешел из "Шахтера" в "Милан" в 2015 году за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне под руководством Винченцо Монтеллы форвард выпал из основного состава "россо-нери".

Несколько недель назад Луис Адриано был номинирован на итальянскую футбольную антипремию "Золотая урна".

"Спартак" после 17 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая санкт-петербургский "Зенит" на пять очков. Последний раз "красно-белые" становились чемпионами РФ в 2001 году.