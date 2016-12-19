Срна попал в сферу интересов "Манчестер Сити" - СМИ

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити", сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что нынешний тренер "Сити" Хосеп Гвардиола был заинтересован в услугах Срны еще в те времена, когда работал наставником "Барселоны" и "Баварии".

В английском клубе уже собрали всю информацию о возможном переходе Срны из "Шахтера" в "Барселону", чтобы понять, насколько реально составить конкуренцию каталонскому клубу.

Напомним, ранее сообщалось, что Срна согласовал с "Барселоной" контракт сроком на 1,5 года, и ему осталось договориться с клубом по зарплате.