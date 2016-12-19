Марлос из "Шахтера" признан лучшим игроком ноября в чемпионате Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком ноября в чемпионате украинской Премьер-лиги (УПЛ), сообщает официальный сайт организации.

В голосовании за лучшего футболиста УПЛ приняло участие около 5 000 болельщиков. За Марлоса проголосовало 35% болельщиков, форвард "Карпат" Густаво Бланко-Лещук набрал 26% голосов, полузащитник "Днепра" Руслан Ротань - 17%.

Напомним, ежемесячный конкурс по определению лучшего футболиста УПЛ проходит в два этапа - сначала свой выбор делают тренеры, а затем за предложенных наставниками кандидатов голосуют болельщики.

В октябре лучшим футболистом УПЛ был признан форвард ФК "Александрия" Роман Яремчук.