Марлос из "Шахтера" признан лучшим игроком ноября в чемпионате Украины
17:04, 19 декабря 2016Футбол
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Бразильский полузащитник "горняков" победил в опросе болельщиков.
Марлос стал лучшим игроком ноября / ФК "Шахтер"
Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком ноября в чемпионате украинской Премьер-лиги (УПЛ), сообщает официальный сайт организации.
В голосовании за лучшего футболиста УПЛ приняло участие около 5 000 болельщиков. За Марлоса проголосовало 35% болельщиков, форвард "Карпат" Густаво Бланко-Лещук набрал 26% голосов, полузащитник "Днепра" Руслан Ротань - 17%.
Напомним, ежемесячный конкурс по определению лучшего футболиста УПЛ проходит в два этапа - сначала свой выбор делают тренеры, а затем за предложенных наставниками кандидатов голосуют болельщики.
В октябре лучшим футболистом УПЛ был признан форвард ФК "Александрия" Роман Яремчук.
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