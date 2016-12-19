ФИФА снова наказала Украину за проявление неонацизма на трибунах

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за неонацистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча в Харькове между сборными Украины и Сербии (2:0). Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Сумма штрафа составила 60 тысяч швейцарских франков (около 56 тысяч евро). Дисквалификации харьковского стадиона или наказания в виде матчей сборной Украины без зрителей ФФУ удалось избежать.

Напомним, матч Украина - Сербия состоялся 15 ноября на харьковском стадионе "Металлист". После него организация FARE, которая борется с расизмом и ксенофобией в европейском футболе, передала материалы по этой игре в ФИФА.

"На 88-й минуте матча группа из 100 болельщиков сборной Украины в секторе 13 и 14 прокричали "Зиг Хайль - Рудольф Гесс - Гитлерюгенд - СС". Такой перфоманс сопровождался характерным нацистским приветствием правой рукой. Длительность кричалки – не менее одной минуты", - говорится в отчете FARE.

Также добавим, что из-за подобных нарушений сборная Украине не может проводить домашние матчи ЧМ-2018 на "Арене Львов", которая находится под дисквалификацией ФИФА.