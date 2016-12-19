Европейские футбольные клубы прекратили охоту на Ярмоленко

У полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко нет конкретных предложений от других клубов. Об этом сообщает "Динамомания", ссылаясь на агента футболиста Вадима Шаблия.

Ранее другой агент и экс-игрок "Динамо" Сергей Серебренников заявлял, что Ярмоленко хотят видеть в своем состав многие клубы английской Премьер-лиги.

Напомним, Ярмоленко мог покинуть "Динамо" еще раньше, во время предыдущих трансферных периодов, но тогда предложения, поступившие "Динамо", не устроили киевский клуб.

Интерес к Андрею проявляли "Эвертон", "Сток Сити", дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм" и ПСЖ. Сам Ярмоленко выражал заинтересованность в переходе, однако каждый раз подписывал новый контракт с "Динамо". Действующее соглашение футболиста с киевским клубом заканчивается в октябре 2020 года.

Также добавим, что Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины 2016 года.