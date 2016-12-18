АПЛ. "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в центральном матче тура (результаты матчей)
"Манчестер Сити" вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
"Манчестер Сити" обыграл дома лондонский "Арсенал" в центральном матче 17-го тура английской футбольной Премьер-лиги.
Игра завершилась со счетом 2:1 - на гол "канонира" Тео Уолкотта хозяева ответили точными ударами Лероя Сане и Рахима Стерлинга. Этот успех позволил "Сити" обойти в турнирной таблице "Арсенал" и как минимум один день занимать вторую строчку чемпионата.
Завтра второе место может себе вернуть "Ливерпуль". Это случится, если команда Юргена Клоппа победит в городском дерби "Эвертон".
Лидером чемпионата остается лондонский "Челси", который выиграл последние 11 матчей сезона, в том числе вчера - у "Кристал Пэлас".
Результаты матчей 17-го тура с участием лидеров:
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы: Уолкотт (5) - Сане (47), Стерлинг (71).
Тоттенхэм - Бернли - 2:1 (1:1)
Голы: Алли (27), Роуз (71) - Барнс (21).
Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)
Гол: Диего Коста (43).
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы: Ибрахимович (5, 56).
Положение лидеров:
1. Челси - 43 (после 17 матчей);
2. Манчестер Сити - 36 (17);
3. Ливерпуль - 34 (16);
4. Арсенал - 34 (17);
5. Тоттенхэм - 33 (17);
6. Манчестер Юнайтед - 30 (17).