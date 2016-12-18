АПЛ. "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в центральном матче тура (результаты матчей)

"Манчестер Сити" обыграл дома лондонский "Арсенал" в центральном матче 17-го тура английской футбольной Премьер-лиги.

Игра завершилась со счетом 2:1 - на гол "канонира" Тео Уолкотта хозяева ответили точными ударами Лероя Сане и Рахима Стерлинга. Этот успех позволил "Сити" обойти в турнирной таблице "Арсенал" и как минимум один день занимать вторую строчку чемпионата.

Завтра второе место может себе вернуть "Ливерпуль". Это случится, если команда Юргена Клоппа победит в городском дерби "Эвертон".

Лидером чемпионата остается лондонский "Челси", который выиграл последние 11 матчей сезона, в том числе вчера - у "Кристал Пэлас".

Результаты матчей 17-го тура с участием лидеров:

Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы: Уолкотт (5) - Сане (47), Стерлинг (71).

Тоттенхэм - Бернли - 2:1 (1:1)

Голы: Алли (27), Роуз (71) - Барнс (21).

Кристал Пэлас - Челси - 0:1 (0:1)

Гол: Диего Коста (43).

Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы: Ибрахимович (5, 56).

Положение лидеров:

1. Челси - 43 (после 17 матчей);

2. Манчестер Сити - 36 (17);

3. Ливерпуль - 34 (16);

4. Арсенал - 34 (17);

5. Тоттенхэм - 33 (17);

6. Манчестер Юнайтед - 30 (17).