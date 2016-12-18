Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу в Клубном чемпионате мира

Мадридский "Реал" стал новым победителем клубного чемпионата мира (КЧМ) после того, как в финальном матче турнира победил японскую "Касиму Антлерс".

Встреча, прошедшая в японской Йокогаме, складывалась непросто для "Реала". Карим Бензема забил гол за мадридцев уже на 9-й минуте встречи, но в начале второго тайма "Касима" после двух голов Гаку Сибасаки неожиданно вышла вперед.

Победу "Реалу" в матче и турнире принес Криштиану Роналду. Португальский форвард сделал хет-трик - первый гол он забил в основное время, а еще два - овертайме. Таким образом, мадридцы победили со счетом 4:2.

Этот триумф стал для "Реала" вторым в клубном чемпионате мира, который проводится с 2005 года.

Реал (Испания) - Касима Антлерс (Япония) 4:2 ОТ (1:1, 1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Бензема (9), Роналду (60, с пенальти, 98, 104) - Шибасаки (44, 52)

Р: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос (Начо, 108), Марсело, Модрич (Ковачич, 106), Каземиро, Кроос, Лукас Васкес (Иско, 81), Бензема, Роналду (Мората, 112);

КА: Согахата, Ниши, Уэда, Шоджи, Ямамото, Эндо (Ито, 102), Шибасаки, Огасавара (Фабрисио, 67), Нагаки (Акасаки, 114), Каназаки, Дои (Сузуки, 88).

Предупреждения: Рамос, Каземиро, Карвахаль – Ямамото, Фабрисио.