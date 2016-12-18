ФИФА начала расследование против вице-премьера России Мутко - СМИ

Следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера РФ по спорту и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. Об этом сообщает Daily Mail.

Начало расследования связано с докладом главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором неоднократно упоминается глава РФС.

ФИФА намерена изучить роль Мутко в государственной системе России по сокрытию употребления допинга спортсменами. Если вина чиновника будет доказана, он будет отстранен от футбола.

Напомним, ранее глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о применении допинга россиянами на Олимпиаде-2014 в Сочи.