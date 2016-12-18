Нигерийский футболист "Динамо" ведет переговоры о переходе в "Црвену Звезду"

Нигерийский полузащитник киевского "Динамо" Лукман Аруна может стать игроком белградской "Црвены Звезды", сообщает сербское издание Novosti.rs.

Ожидается, что переговоры должны завершиться в ближайший вторник. Если стороны договорятся, футболист перейдет в сербский клуб на правах свободного агента.

Напомним, Лукман Аруна перешел в киевское "Динамо" из французского "Монако" в 2011 году. За "бело-синих" он провел 50 матчей в чемпионате Украины, но с приходом на должность главного тренера команды Сергея Реброва потерял место в основе.

После этого нигериец трижды сдавался в аренду - в ужгородскую "Говерлу", российский "Анжи" и казахстанскую "Астану".

Ранее киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с двумя ветеранами клуба - Александром Шовковским и Олегом Гусевым.