"Ювентус" выиграл у "Ромы" в центральном матче тура Серии А

В Италии завершились матчи 17-го тура чемпионата Серии А с участием лидеров турнирной таблицы, в которых "Ювентус" победил "Рому", а "Милан" неожиданно потерял очки в игре с "Аталантой", сообщает официальный сайт соревнований.

Центральный матч тура состоялся в Турине, где "Ювентус" сумел одолеть "Рому". Реающий эпизод в этом матче произошел на 14-й минуте. Гонсало Игуаин по центру вошел в штрафную "Ромы", избежал подката защитника и точно пробил в левый от себя угол - 1:0.

В другом матче дня еще один представитель тройки лидеров "Милан" принимал дома "Аталанту" из Бергамо и неожиданно потерял очки, сыграв с соперником вничью - 0:0.

Таким образом, "Ювентус" увеличил свой отрыв от "Ромы" в таблице до 7 очков (42 против 35), а от "Милана" (33) и вовсе до 9-ти баллов.

Все команды провели по 17 игр.