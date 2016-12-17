Киевское "Динамо" подтвердило уход Гусева из команды

Киевское "Динамо" подтвердило уход игрока Олега Гусева из клуба, опубликовав на официальном сайте благодарственное письмо президента Игоря Суркиса в адрес игрока.

"Мы высоко ценим все сделанное тобой для команды киевского «Динамо». Двери клуба всегда остаются для тебя открытыми, твой футбольный опыт еще пригодится как нынешнему, так и будущим поколениям динамовцев. А завершение твоей карьеры, так же как и карьеры твоих звездных партнеров по команде, будет обязательно отмечено всеми нами вместе с болельщиками, любимцем которых ты был все эти годы и будешь оставаться всегда", - говорится в письме.

Читайте такжеГусев может покинуть "Динамо" вслед за Шовковским - СМИНакануне сообщалось о том, что 33-летний полузащитник уже завершил свои выступления за киевскую команду, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета, и готов и вовсе завершить карьеру.

Ранее сегодня Гусев подтвердил свой уход из столичного клуба. Вместе с тем, он продолжит карьеру в одном из зарубежных клубов.

Гусев провел в киевском "Динамо" 13 лет кареры.