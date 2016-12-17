Киевское "Динамо" подтвердило уход Гусева из команды
Президент столичного клуба выразил благодарность ветерану.
Киевское "Динамо" подтвердило уход игрока Олега Гусева из клуба, опубликовав на официальном сайте благодарственное письмо президента Игоря Суркиса в адрес игрока.
"Мы высоко ценим все сделанное тобой для команды киевского «Динамо». Двери клуба всегда остаются для тебя открытыми, твой футбольный опыт еще пригодится как нынешнему, так и будущим поколениям динамовцев. А завершение твоей карьеры, так же как и карьеры твоих звездных партнеров по команде, будет обязательно отмечено всеми нами вместе с болельщиками, любимцем которых ты был все эти годы и будешь оставаться всегда", - говорится в письме.
Читайте такжеГусев может покинуть "Динамо" вслед за Шовковским - СМИНакануне сообщалось о том, что 33-летний полузащитник уже завершил свои выступления за киевскую команду, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета, и готов и вовсе завершить карьеру.
Ранее сегодня Гусев подтвердил свой уход из столичного клуба. Вместе с тем, он продолжит карьеру в одном из зарубежных клубов.
Гусев провел в киевском "Динамо" 13 лет кареры.