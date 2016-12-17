"Лейпциг" обыграл "Герту" и сохранил лидерство в немецкой Бундеслиге

В Лейпциге завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором РБ Лейпциг обыграл на своем поле берлинскую "Герту" и вновь вышел в лидеры турнирной таблицы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:0.

В конце первого тайма, на 41-й минуте, счет открыл Тимо Вернер, а в середине второго тайма, на 61-й минуте, Вилли Орбан удвоил преимщество своей команды.

Таким образом, "Лейпциг" вновь стал единоличным лидером турнира, набрав 36 очков и оторвавшись от "Баварии" (33) на 3 балла в таблице.

У "Герты" и "Хоффенхайма" - по 27 баллов.

"Бавария" свой матч 15-го тура проведет в воскресенье, 18 декабря.