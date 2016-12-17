"Челси" выиграл у "Кристал Пэлас" и укрепил лидерство в АПЛ
16:23, 17 декабря 2016Футбол
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Матч завершился со счетом 1:0.
Коста открыл счет в матче "Челси" против "Кристал Пэлас" / Reuters
В Лондоне завершился стартовый матч 17-го тура английской футбольной Премьер-лиги, в котором "Кристал Пэлас" принимал на своем поле лидера турнира "Челси" и проиграл со счетом 0:1, сообщает официальный сайт лиги.
Судьба матча быле решена в концовке первого тайма.
На 43-й минуте гол красивым ударом головй после навеса с фланга забил Диего Коста.
Таким образом, отрыв между "Челси" и преследователями в турнирной таблице увеличился до 9 очков. На счету лидера чемпионата теперь 43 балла.
Игры с участием других команд из группы лидеров - "Манчестер Сити" против "Арсенала" и "Эвертон" против "Ливерпуля" состоятся в воскресенье, 18 декабря.
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