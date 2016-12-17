"Челси" выиграл у "Кристал Пэлас" и укрепил лидерство в АПЛ

В Лондоне завершился стартовый матч 17-го тура английской футбольной Премьер-лиги, в котором "Кристал Пэлас" принимал на своем поле лидера турнира "Челси" и проиграл со счетом 0:1, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча быле решена в концовке первого тайма.

На 43-й минуте гол красивым ударом головй после навеса с фланга забил Диего Коста.

Таким образом, отрыв между "Челси" и преследователями в турнирной таблице увеличился до 9 очков. На счету лидера чемпионата теперь 43 балла.

Игры с участием других команд из группы лидеров - "Манчестер Сити" против "Арсенала" и "Эвертон" против "Ливерпуля" состоятся в воскресенье, 18 декабря.