Гусев подтвердил уход из "Динамо", но карьеру завершать не планирует

Полузащитник Олег Гусев подтвердил информацию о завершении своего сотрудничества с киевским "Динамо", сообщает Sport Arena.

В частности, Гусев отметил: "Руководство Динамо сообщило мне, что наше сотрудничество подошло к концу. Так что теперь я — свободный агент. Бутсы на гвоздь пока вешать не собираюсь. Вначале года подписал соглашение о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием. Он сейчас и будет заниматься моим дальнейшим трудоустройством".

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На уточняющий вопрос о вариантах продолжения карьеры заметил: "Какие могут быть варианты, если о решении Динамо мне сообщили только вчера..."

А а вопрос о том, могут ли украинские болельщики рассчитывать, что вы продолжите карьеру в УПЛ, или предпочтение отдаете зарубежным вариантам, отметил: "Могу сказать однозначно, что в Украине для меня существует только один клуб — киевское Динамо. Я с детства мечтал играть в этом клубе и счастлив, что моя мечта осуществилась. И однозначно, ни в каком другом украинском клубе я играть не буду".

Накануне сообщалось о том, что 33-летний полузащитник уже завершил свои выступления за киевскую команду, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета, и готов и вовсе завершить карьеру.

Гусев провел в киевском "Динамо" 13 лет кареры.