Голландец Галл покинул должность главного тренера "Стали" - СМИ

Голландский специалист Якоб Галл покинул должность главного тренера Стали, сообщает со ссілкой на свои источники Sport Arena.

Тренер отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды — после 18 туров УПЛ Сталь занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Напомним, Якоб Галл пришел в Сталь в мае этого года, и стал работать в тренерском штабе другого голландского функционера Эрика ван дер Меера.

10 августа ван дер Меер покинул Сталь, а 52-летний Галл был назначен на должность главного тренера команды из Каменского.

Также, как стало известно Sport Arena из приближенных к тренеру источников, место Якоба Галла займет специалист из России.