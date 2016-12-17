Голландец Галл покинул должность главного тренера "Стали" - СМИ
11:03, 17 декабря 2016Футбол
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Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Галл показал во главе команды неудовлетворительные результаты / facebook.com/PFC-Stal
Голландский специалист Якоб Галл покинул должность главного тренера Стали, сообщает со ссілкой на свои источники Sport Arena.
Тренер отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды — после 18 туров УПЛ Сталь занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Напомним, Якоб Галл пришел в Сталь в мае этого года, и стал работать в тренерском штабе другого голландского функционера Эрика ван дер Меера.
10 августа ван дер Меер покинул Сталь, а 52-летний Галл был назначен на должность главного тренера команды из Каменского.
Также, как стало известно Sport Arena из приближенных к тренеру источников, место Якоба Галла займет специалист из России.
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