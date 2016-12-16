Главный тренер футбольной сборной Украины Шевченко поблагодарил Шовковского за карьеру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение по поводу завершения карьеры Александра Шовковского, сообщает Проспорт.

"Саша, ты провел прекрасное время в футболе, твоя карьера - пример для всех молодых футболистов. Горжусь тем, что играл вместе с тобой! Спасибо!", - написал Шевченко в Twitter.

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С Шевченко Шовковский играл за "Динамо" и в сборной Украины. Об уходе голкипера стало известно 12 декабря.

СаШо с 1993 года выступал за "Динамо". В 2012 году Шовковский завершил карьеру в сборной Украины.