Главный тренер футбольной сборной Украины Шевченко поблагодарил Шовковского за карьеру
18:47, 16 декабря 2016Футбол
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Тренер назвал карьеру голкипера примером для молодежи.
Шовоквський провел 23 года в "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение по поводу завершения карьеры Александра Шовковского, сообщает Проспорт.
"Саша, ты провел прекрасное время в футболе, твоя карьера - пример для всех молодых футболистов. Горжусь тем, что играл вместе с тобой! Спасибо!", - написал Шевченко в Twitter.
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С Шевченко Шовковский играл за "Динамо" и в сборной Украины. Об уходе голкипера стало известно 12 декабря.
СаШо с 1993 года выступал за "Динамо". В 2012 году Шовковский завершил карьеру в сборной Украины.
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