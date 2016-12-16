Главный тренер футбольной сборной Украины Шевченко поблагодарил Шовковского за карьеру

18:47, 16 декабря 2016
Футбол
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Тренер назвал карьеру голкипера примером для молодежи.

fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение по поводу завершения карьеры Александра Шовковского, сообщает Проспорт.

"Саша, ты провел прекрасное время в футболе, твоя карьера - пример для всех молодых футболистов. Горжусь тем, что играл вместе с тобой! Спасибо!", - написал Шевченко в Twitter.

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С Шевченко Шовковский играл за "Динамо" и в сборной Украины. Об уходе голкипера стало известно 12 декабря.

СаШо с 1993 года выступал за "Динамо". В 2012 году Шовковский завершил карьеру в сборной Украины.

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