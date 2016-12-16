Планы на межсезонье: "Шахтер" проведет сборы в Испании и Португалии, "Динамо" - два сбора в Испании

Лидеры турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" определились с планами на зимнее межсезонье, сообщают официальные сайты команд.

После зимнего отпуска команда Паулу Фонсеки соберется 14 января и проведет два сбора. С 14 по 22 января«Шахтер» будет тренироваться в испанской Ла-Манге. Затем команда вернется на несколько дней в Киев, а уже 25 января начнет второй сбор в Португалии. «Оранжево-черные» отправятся в южный регион Алгарвe, где будут базироваться в городе Лагуш.

В Португалии дончане примут участие в турнире Atlantic Cup 2017 вместе с датским «Орхусом», шведскими «Юргорденом», «Эребру», чешским «Яблонцем», датским "Ольборгом", хорватской "Риекой" и еще одной командой, которая определится чуть позже.. Согласно регламенту соревнования, на групповой стадии каждый участник проведет по два матча. Горняки 31 января откроют турнир поединком с «Яблонцем», а 3 февраля встретятся с «Ольборгом». Финальные игры пройдут 6-7 февраля.

Динамовцы соберутся на базе в Конча-Заспе также 14-го января. В этот и следующий день игроки пройдут традиционное медобследование, а 16-го января вылетят на первый подготовительный сбор в Испанию. Продлится он две недели, запланированы 4-5 контрольных матчей.

Второй сбор пройдет с 4-го по 18-е февраля, местом дислокации киевлян также станет солнечная испанская Марбелья. Ориентировочно команда сыграет 5-6 контрольных матчей, соперники станут известны позже.

Заключительный этап подготовки ко второй части сезона продолжительностью чуть менее недели у динамовцев запланирован в Киеве. 25-го февраля (базовая дата тура) в календаре первый официальный матч года – в Лиге Пари-Матч против луганской «Зари».