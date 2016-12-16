Гусев может покинуть "Динамо" вслед за Шовковским - СМИ

Вслед за голкипером Александром Шовковским, который провел в "Динамо" всю свою игровую карьеру - 23 года, киевскую команду может покинуть Олег Гусев, который выступал за столичный клуб на протяжении 13 лет. Об этом сообщил в своем Twitter футбольный комментатор Виктор Вацко.

При этом, комментатор посетовал, что одна из легенд клуба уходит тихо, без особых проводов.

Читайте такжеФК "Динамо" дозаявил Гусева на новый футбольный сезон УПЛ 2016/17 На протяжении своей 13-летней кареры в "Динамо" Гусев провел 438 матчей, в которых забил 96 голов.

Спад в карьере футболиста начался летом нынешнего года, когда Гусев не был включен в заявку сборной Украины на Евро-2016. В сезоне 2016/17 игрок выходил на поле в составе "Динамо" лишь в шести матчах.