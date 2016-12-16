Форвард "Шахтера" Эдуардо не договорился с "Динамо" по контракту
Игрок и клуб не сошлись в вопросе будущей зарплаты игрока.
Форвард Шахтера Эдуардо не смог согласовать условия своего перехода в загребское Динамо, сообщает Шахта со ссылкой на Vecernji List.
Стороны не смогли достичь компромисса в вопросе обсуждения финансового аспекта сотрудничества. Эдуардо хотел бы получать в "Динамо" 1 миллион евро зарплаты за сезон, в то время как загребский клуб предлагал футболисту 750 тысяч евро фиксированного заработка плюс всевозможные бонусы, при получении которых, сумма достигла бы 1 миллиона.
Читайте такжеЭдуардо восстановился после травмы и вошел в общую группу "Шахтера"Нежелание сторон идти навстречу друг другу привело к тому, что Эдуардо поблагодарил руководство Динамо за интерес к своей персоне, после чего контакты были свернуты.
Источник отмечает, что у Эдуардо есть более выгодные с экономической точки зрения предложения от клубов из Австралии, ОАЭ и США, в один из которых, в конечном итоге, форвард, очевидно, и переберется.