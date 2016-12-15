Знаменитый вратарь Буффон намерен завершить карьеру после ЧМ-2018

Знаменитый вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не намерен продолжать футбольную карьеру после чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Football Italia.

"Есть лишь незначительная вероятность, что я проведу еще один сезон после этого (ЧМ-2018 - ред.). Вряд ли это осуществится", - заявил голкипер в интервью Mediaset.

В нынешнем году Буффон занял девятое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. Итальянец рад такому достижению. "Это прекрасно. Финишировать в топ-10 в 39 лет очень приятно, даже несмотря на то, что действительно радуется лишь победитель, остальные все – участники, не более", - сказал вратарь.

Напомним, Джанлуиджи Буффон начал профессиональную карьеру в 1995 году, когда стал играть за "Парму". С 2001 года он выступает в "Ювентусе", с которым стал девятикратным чемпионом италии и двукратным финалистом Лиги чемпионом.

Кроме того, с 1998 года Буффон является основным вратарем сборной Италии. С тех пор он пропустил лишь один крупный чемпионат - Евро-2000, на который не поехал из-за травмы. В 2006 году он вместе со своей командой стал чемпионом мира.

Напомним, несколько дней назад футбольную карьеру завершил знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский.