Мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу после того, как сегодня в полуфинале турнира победил мексиканскую "Америку".

Матч, прошедший на стадионе в японской Йокогаме, завершился со счетом 2:0. На второй добавленной минуте к первому тайму голом отличился Карим Бензема, а на третьей добавленной минуте ко второму тайму - Криштиану Роналду.

Напомним, первым финалистом турнира вчера стала японская "Касима Антлерс", которая сенсационно победила чемпиона южноамериканского Кубка Либертадорес колумбийский "Атлетико Насьональ".

Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Йокогаме.