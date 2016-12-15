Мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу

14:51, 15 декабря 2016
Футбол
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В полуфинале команда Зинедина Зидана победила мексиканскую "Америку".

Криштиану Роналду / Reuters

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу после того, как сегодня в полуфинале турнира победил мексиканскую "Америку".

Матч, прошедший на стадионе в японской Йокогаме, завершился со счетом 2:0. На второй добавленной минуте к первому тайму голом отличился Карим Бензема, а на третьей добавленной минуте ко второму тайму - Криштиану Роналду.

Напомним, первым финалистом турнира вчера стала японская "Касима Антлерс", которая сенсационно победила чемпиона южноамериканского Кубка Либертадорес колумбийский "Атлетико Насьональ".

Финальный матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Йокогаме. 

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