Срна лидирует в рейтинге самых эффективных футболистов чемпионата Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна лидирует в рейтинге самых полезных игроков чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в сезоне 2016/17. Рейтинг составила авторитетная аналитическая компания InStat Football, сообщил на своей странице в Facebook журналист Евгений Гресь.

В десятку лучших входит сразу восемь футболистов донецкого "Шахтера". Кроме Срны, это Марлос, Фред, Исмаили, Тайсон, Ярослав Ракицкий, Бернард и Иван Ордец.

Также в Топ-10 рейтинга вошли два футболиста киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко.

Отметим, что в минувшие сезоны самыми эффективными игроками УПЛ по версии InStat становились Алекс Тейшейра ("Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Марко Девич ("Металлист"), Генрих Мхитарян ("Шахтер"), Фернандиньо ("Шахтер") и Роман Еременко ("Динамо").

Напомним, ранее лучшим футболистом Украины 2016 года был признан полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко.